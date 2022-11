Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Maschine bei Landung im Libanon von Kugel getroffen

BEIRUT: Eine Maschine ist bei der Landung auf dem Flughafen der libanesischen Hauptstadt Beirut von einer Kugel getroffen worden. Es habe sich um einen Irrläufer gehandelt, sagte der Leiter der zivilen Luftfahrtbehörde, Fadi al-Hassan, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Kugel sei im vorderen Teil der Business-Klasse eingeschlagen. Niemand sei verletzt worden, erklärte er weiter.

Die Maschine der libanesischen Luftfahrtgesellschaft Middle East Airlines kam aus der jordanischen Hauptstadt Amman. An Bord war auch die libanesische Parlamentsabgeordnete Paula Yacoubian. Fotos auf ihrem Twitterkonto zeigten ein Einschussloch über dem Gepäckfach.

Die Herkunft der Kugel war zunächst unklar. Irrläufer sind im Libanon häufig ein Problem. In dem Land kommt es etwa vor, dass bei Feiern in die Luft geschossen wird. Häufiger gab es dabei Verletzte oder sogar Tote. An Beiruts Flughafen wurden mehrfach Maschinen getroffen, bisher allerdings nur, während sie parkten. Der Flughafen liegt neben Wohngebieten, die von der schiitischen Hisbollah kontrolliert werden.

Technikprobleme sollen zu Flugzeugabsturz in Indonesien geführt haben

JAKARTA: Technische Probleme und ein übermäßiges Vertrauen des Flugkapitäns in das Autopilotsystem sollen laut Experten zu dem Absturz einer Passagiermaschine Anfang 2021 in Indonesien beigetragen haben. Der Pilot habe es möglicherweise versäumt, beim Auftreten des Fehlers einzugreifen und gegenzusteuern, hieß es am Donnerstag in dem Abschlussbericht der indonesischen Verkehrssicherheitsbehörde (KNKT). Bei dem Unglück waren alle 62 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Die Maschine habe Probleme mit dem automatischen Schubhebelsystem gehabt, das die Triebwerksleistung steuere. Dies habe dazu geführt, dass das linke Triebwerk an Schub verloren und sich das Flugzeug zur Seite geneigt habe. Der Flugkapitän habe möglicherweise darauf vertraut, dass das Autopilotsystem dies korrigieren würde.

Die rund 27 Jahre alte Boeing 737-500 der örtlichen Sriwijaya Air war am 9. Januar 2021 kurz nach dem Start in Jakarta auf dem Weg nach Pontianak auf Borneo ins Meer gestürzt. Trümmerteile wurden später zwischen den kleinen Inseln Laki und Lancang entdeckt.