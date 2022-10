Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Männer am Flughafen London-Stansted nach Bombendrohung festgenommen

LONDON: Wegen einer Bombendrohung sind drei Männer am Londoner Flughafen Stansted festgenommen worden.

An Bord eines Flugzeugs, das sich noch am Boden befand, wurde am Mittwochabend ein Alarm ausgelöst, wie die Polizei in der Grafschaft Essex in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Das Rollfeld sei daher kurzzeitig gesperrt worden. «Spezialbeamte betraten das Flugzeug und entfernten drei Männer, die alle wegen des Verdachts auf eine falsche Bombendrohung festgenommen wurden», so die Polizei Eine Durchsuchung des Flugzeugs habe ergeben, dass nichts Bedenkliches an Bord gewesen sei. Die Maschine sollte nach Amsterdam fliegen.