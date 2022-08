Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.08.22 | Überblick

Eurofighter der Luftwaffe erstmals in Australien - Militärübung

DARWIN/BERLIN: Fünf Eurofighter der Luftwaffe sind nach einem Langstreckenflug mit mehreren Zwischenstopps erstmals zu Manövern in Australien gelandet. Die Maschinen kamen am Donnerstag in der Stadt Darwin an, die im Norden des riesigen Landes liegt, wie ein Militärsprecher mitteilte. Auf dem etwa 22.000 Kilometer langen Flug wurden sie auch von Tankflugzeugen in der Luft mit Treibstoff versorgt.

In Australien beteiligt sich die Luftwaffe an der Übung Pitch Black (Pechschwarz) sowie an der Marineübung Kakadu. Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea sind Partner der Nato in der Indopazifik-Region. Geplant sind auch Besuche in Japan und in Südkorea. Die Übung findet im Schatten der Spannungen um Taiwan statt, jedoch ohne unmittelbaren Zusammenhang. China beansprucht die demokratisch regierte Inselrepublik für sich.