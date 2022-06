Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

Schwedische Regierung: Kein neues Kapital für Fluggesellschaft SAS

STOCKHOLM: Die schwedische Regierung will der kriselnden Fluggesellschaft SAS nicht mehr mit frischem Geld aushelfen. Man werde dem Unternehmen aber dabei helfen, Schulden in Unternehmensanteile umzuwandeln, sagte Industrieminister Karl-Petter Thorwaldsson am Dienstag dem schwedischen Rundfunk SVT zufolge. Kapital müsse aber auf anderem Wege und von anderen Investoren kommen.

Derzeit hält der schwedische Staat knapp 22 Prozent an SAS. Dieser Anteil soll laut Thorwaldsson sinken. SAS hatte kürzlich ein umfassendes Sparpaket angekündigt, um aus der Schieflage zu kommen.