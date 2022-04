Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

Pilot stirbt bei Absturz eines Leichtflugzeugs in Australien

SYDNEY: An der australischen Ostküste ist ein Leichtflugzeug abgestürzt.

Der Pilot, der einzige Insasse der Maschine des Typs Cessna 172, sei bei dem Unglück ums Leben gekommen, teilte die Polizei im Bundesstaat New South Wales am Dienstag mit. Der Absturz am Coonabarabran Airport etwa 500 Kilometer nordwestlich von Sydney habe sich am Montag aus noch ungeklärter Ursache ereignet, hieß es. Ein Augenzeuge sei dem Piloten zu Hilfe geeilt und habe den 57-Jährigen aus dem Wrack befreit. Er habe Wiederbelebungsversuche unternommen, bis die Einsatzkräfte eintrafen - jedoch vergeblich. Die Transportsicherheitsbehörde ATSB leitete eine Untersuchung ein.