Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

Billigflieger Easyjet schaut zuversichtlich auf den Sommer

LUTON: Die europaweiten Corona-Lockerungen stimmen die britische Fluggesellschaft Easyjet optimistisch für eine weitere Belebung des Reiseverkehrs. Im März habe die Airline bereits 80 Prozent ihrer Vor-Corona-Kapazität angeboten, teilte der Ryanair-Konkurrent am Dienstag im britischen Luton nahe London mit. «Wir bleiben zuversichtlich bei unseren Plänen, dass wir diesen Sommer ein Flugangebot nahe des 2019-Niveaus erreichen werden», sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren laut einer Mittelung. Allerdings buchten Kunden nach wie vor kurzfristiger vor dem geplanten Abflug.

Im zweiten Geschäftsquartal bis März versiebenfachte sich die Zahl der Easyjet-Flüge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 82.200. Die Zahl der Fluggäste stieg von rund 1,2 Millionen auf 11,5 Millionen.

Gegenüber dem stark von Corona-Maßnahmen betroffenen Vergleichszeitraum soll sich der bereinigte Vorsteuerverlust des Winterhalbjahres bis Ende März demnach von 701 Millionen Pfund auf 535 bis 565 Millionen Pfund verringern. Der bereinigte Vorsteuerverlust wäre aber damit im Mittel immer noch etwa doppelt so hoch wie im ersten Geschäftshalbjahr 2019.

Mehrere Flughäfen in Südrussland bleiben bis 19. April geschlossen

MOSKAU: Wegen des Krieges gegen die Ukraine haben die russischen Behörden die Flugverbote im Süden des eigenen Landes nun zum achten Mal verlängert. Bis zum 19. April bleiben insgesamt elf Flughäfen weiter gesperrt, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Dienstag mitteilte. Von den Luftraumbeschränkungen betroffen sind etwa die Flugplätze im Schwarzmeer-Kurort Anapa, in den Millionenstädten Rostow am Don und Krasnodar sowie in Belgorod unweit der ukrainischen Grenze.

Auch die Flughäfen von Gelendschik, Woronesch sowie in Simferopol auf der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim bleiben vorerst weiter geschlossen. Die Verbote, die eigentlich an diesem Mittwoch hätten enden sollen, gelten den Angaben zufolge bis 19. April, 2.45 Uhr MESZ. Russland hatte nach der Invasion in die Ukraine am 24. Februar mehrere südrussische Airports geschlossen und die Flugverbote immer wieder verlängert.