Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

Starker Schneefall in Moskau: Flugausfälle und Staus

MOSKAU: Starker Schneefall hat in Russlands Hauptstadt Moskau zu Flugausfällen und langen Staus auf den Straßen geführt. An den drei Flughäfen von Europas größter Metropole wurden bis zum Dienstagvormittag mehr als 30 Flüge verschoben oder gecancelt, wie aus den Anzeigetafeln im Internet hervorging. Besonders auf dem Autobahnring stauten sich am Morgen zudem die Fahrzeuge.

Innerhalb von 24 Stunden waren in Moskau Meteorologen zufolge rund 9 Zentimeter Neuschnee gefallen - was 16 Prozent der durchschnittlichen Niederschlagsmenge im Dezember entspricht.

In sozialen Netzwerken posteten viele Menschen Fotos von eingeschneiten Autos und schneebedeckten Baumwipfeln. Offiziellen Angaben zufolge wurden rund 70.000 Arbeiter eingesetzt, um die großen Schneemengen von Straßen und Gehwegen zu räumen.