Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

EVP-Fraktionschef: Lage in Belarus ist eine Gefahr für die EU

BERLIN: Der Chef der Konservativen im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), sieht die Lage in Belarus nach der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk als «innereuropäisches Problem». «Der Vorgang hat gezeigt, wenn wir innereuropäische Flüge durchführen, dann besteht die Gefahr, in die Fänge von Lukaschenko zu geraten», sagte der EVP-Fraktionschef am Dienstag im RBB Inforadio mit Blick auf den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko.

Vor dem Zwischenfall sei die Lage in dem Land für Europäer mehr eine «abstrakte Frage» gewesen, sagte Weber. Jetzt sei das Verhalten von Machthaber Lukaschenko «eine Gefahr für die Europäische Union». «Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass Flüge ordentlich durchgeführt werden», so Weber.

Die belarussischen Behörden hatten das Flugzeug am Sonntag auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit Hilfe eines Kampfjets zur Landung in Minsk gebracht - angeblich wegen einer Bombendrohung. An Bord war der belarussische Blogger Roman Protassewitsch, der in Minsk festgenommen wurde. Die Maschine flog später weiter nach Vilnius. Lukaschenko hatte international nach Protassewitsch suchen lassen.

Die EU hatte sich in der Nacht zum Dienstag auf ein Flug- und Landeverbot gegen belarussische Airlines geeinigt. Dies ist Teil eines neuen Sanktionspakets gegen Belarus. Damit erweitert die EU auch die bestehende Liste mit Personen und Unternehmen, gegen die Vermögenssperren und Einreiseverbote gelten.

Weber bezeichnete den Sanktionsbeschluss als richtige Entscheidung und forderte, diesen jetzt mit Leben zu füllen. Er räumte aber ein: «Wir haben begrenzte Möglichkeiten, keine Frage. Wir können die innerbelarussischen Entwicklungen nicht von außen diktieren.»

Leyen: Behörden für Protassewitschs Gesundheit verantwortlich

BRÜSSEL/MINSKT: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat beim EU-Sondergipfel betont, dass die belarussischen Behörden für die Gesundheit des verhafteten Bloggers Roman Protassewitsch und seiner Freundin verantwortlich sind. Das sagte von der Leyen in der Nacht zu Dienstag in Brüssel. Protassewitschs Freundin soll ebenfalls in Belarus festgehalten werden.

Die Behörden der autoritär regierten Republik hatten am Sonntag ein Flugzeug der irischen Airline Ryanair auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit Hilfe eines Kampfjets zur Landung in Minsk gebracht - angeblich wegen einer Bombendrohung. Nach EU-Angaben waren 171 Menschen an Bord, darunter Protassewitsch. Die meisten übrigen Passagiere reisten nach langer Verzögerung weiter nach Vilnius.

Mögliche Sanktionen: USA wollen Belarus zur Rechenschaft ziehen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in der belarussischen Hauptstadt Minsk und die Festnahme eines von der Führung des Landes international gesuchten Bloggers auf das Schärfste verurteilt. Mit Blick auf mögliche Sanktionen gegen Belarus erklärte Biden, er habe sein Team angewiesen, «angemessene Optionen» zu entwickeln, «um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen». Dies solle in enger Abstimmung mit Partnern wie der Europäischen Union geschehen. Der Vorfall sei «skandalös», sagte Biden am Montagabend (Ortszeit).

Der Blogger Roman Protassewitsch und alle weiteren politischen Gefangenen müssten umgehend freigelassen werden, forderte der US-Präsident. Das «offenbar unter Zwang» entstandene Video von Protassewitsch nach seiner Festnahme sei ein «schändlicher Angriff» auf politisch Andersdenkende und die Pressefreiheit. Der Präsident erklärte, er unterstütze die Forderung nach einer internationalen Untersuchung des Vorfalls. Zudem begrüßte er die von der EU am Montag auf den Weg gebrachten Sanktionen gegen Belarus.

Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan sprach zudem mit der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, wie das Weiße Haus mitteilte. Die USA unterstützten die Forderung der Menschen in Belarus nach «Demokratie, Menschenrechten und grundlegenden Freiheitsrechten», versicherte Sullivan ihr demnach. Die USA werden «das Regime» von Präsident Alexander Lukaschenko» zur Rechenschaft ziehen, wie es weiter hieß. Sullivan und Außenminister Antony Blinken sprachen auch mit Irlands Außenminister Simon Coveney.

Die Behörden der autoritär regierten Republik hatten am Sonntag ein Flugzeug der irischen Airline Ryanair auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit Hilfe eines Kampfjets zur Landung in Minsk gebracht - angeblich wegen einer Bombendrohung. Nach EU-Angaben waren 171 Menschen an Bord, darunter Protassewitsch. Die meisten übrigen Passagiere reisten nach langer Verzögerung weiter nach Vilnius.

Erster Tag des EU-Sondergipfels beendet

BRÜSSEL/MINSK: Nach Beschlüssen zu Belarus und Russland haben die EU-Staats- und Regierungschefs in der Nacht zum Dienstag die erste Runde des EU-Gipfels beendet. Das teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel mit. Zuvor wurde bei dem Gipfeltreffen scharfe Kritik an der Politik Russlands geübt. Der Europäische Rat verurteile «die illegalen, provokativen und disruptiven russischen Aktivitäten gegen die EU, ihre Mitgliedstaaten und darüber hinaus», heißt es in einer beim EU-Gipfel in Brüssel angenommenen Erklärung.

Zu Sanktionen gegen Weißrussland zählt ein Nutzungsverbot des EU-Luftraums für belarussische Fluggesellschaften. Sie sollen auch nicht mehr auf Flughäfen in der EU starten und landen dürfen. Außerdem wurde sich auf zusätzliche Wirtschaftssanktionen und eine Ausweitung der Liste mit Personen und Unternehmen geeinigt, gegen die Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote gelten. Regierungssprecher Steffen Seibert bezeichnete die Beschlüsse des Gipfels als «einmütige und klare Antwort des Europäischen Rates auf das inakzeptable Vorgehen der Führung von Belarus».

Die Behörden der autoritär regierten Republik hatten am Sonntag ein Ryanair-Flugzeug auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit Hilfe eines Kampfjets zur Landung in Minsk gebracht - angeblich wegen einer Bombendrohung. An Bord war auch der von der Führung des Landes international gesuchte Blogger Protassewitsch, der kurz nach der Zwangslandung in Minsk festgenommen wurde. Nach EU-Angaben waren 171 Menschen in Maschine. Die meisten übrigen Passagiere reisten nach stundenlanger Verzögerung weiter nach Vilnius.