Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

Weihnachtsmann stürzt vom Himmel - aus Stromleitung gerettet

RIO LINDA: Ein Mann hat in Kalifornien im Santa-Claus-Kostüm Zuckerstangen vom Himmel geworfen. Leider war sein Fluggerät nicht so zuverlässig wie der übliche Schlitten mit Rentieren. Die Feuerwehr reagiert amüsiert.

Der Weihnachtsmann hat sich verflogen: Ein als Santa Claus verkleideter Mann in einem Gleitsegler ist in Kalifornien beim Bescheren von Kindern in Stromleitungen hängengeblieben. Er wurde beim Vorfall in Rio Linda nördlich von Sacramento laut Rettungskräften unverletzt gerettet. Vermutlich brauche er aber für Weihnachten einen neuen Schlitten. «Wir haben sichergestellt, dass er später in diesem Jahr seine Rentiere benutzt, wenn er euch besucht», teilte die Feuerwehr Sacramento am Montag (Ortszeit) auf Twitter mit.

Eine Stunde lang sei der Mann im weiß-roten Kostüm in den Drähten gefangen gewesen, berichtete die TV-Station CBS13 aus Sacramento. Der Sender sprach mit Anwohnerin Alisa Cumbra. Ihr Sohn hatte den Absturz mitangesehen und gefilmt - und sofort Hilfe geholt. Als Cumbra das Video zu sehen bekam, traute sie ihren Augen nicht: «Ich dachte mir: Hat der Mann keinen tödlichen Stromschlag bekommen? Was ist da los?»

Nachbarin Crystal Kennedy sagte CBS13: «Wir haben ihn die ganze Zeit rumfliegen sehen. Sein Gleiter sah aus wie eine Art Go-Kart mit Fallschirm.» Zum Absturz sagte Kennedy: «Er wollte gerade für die Kinder Zuckerstangen hinunterwerfen, als der Motor versagte.»

Marissa Berghorst von der Feuerwehr Sacramento sagte, man sei sehr erleichtert, dass es Santa Claus gutgehe. «Er wird seine Geschenke auf andere Weise zustellen können. Das ist ein schöner Tag.» Auch ihr Kollege Captain Chris Vestal nahm dem fliegenden Weihnachtsmann die Aktion nicht krumm: «Er wollte doch etwas sehr Schönes für die Gemeinschaft machen - sowas können wir 2020 sehr gut gebrauchen.»

Airbus ringt um milliardenschwere Aufträge von Großkundin AirAsia-X

TOULOUSE/KUALA LUMPUR: Der Flugzeugbauer Airbus ringt wegen der Corona-Krise um milliardenschwere Bestellungen seiner strauchelnden Großkundin AirAsia-X aus Malaysia. Die Gespräche über die Zukunft der Aufträge liefen noch, sagte ein Airbus-Sprecher am Dienstag. AirAsia-X ist der Langstrecken-Ableger der malaysischen Billigfluggesellschaft AirAsia. Das Unternehmen kämpft wegen des Geschäftseinbruchs in der Corona-Krise ums Überleben. Die Airline hatte vergangene Woche eine Kapitalerhöhung angekündigt und verhandelt mit ihren Geldgebern über eine Umstrukturierung der Schulden.

AirAsia-X betreibt eine reine Airbus-Flotte. Erst im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen seine Bestellungen für den Großraumjet A330neo um 12 Exemplare auf 78 Maschinen aufgestockt. Zudem hat das Unternehmen den neuen kleinen Langstreckenjet A321XLR geordert.

Laut der letzten veröffentlichten Airbus-Preisliste von 2018 kostet ein A330neo in der georderten Version knapp 300 Millionen US-Dollar (246 Mio Euro), die gesamte Order kommt damit auf ein Volumen von rund 23 Milliarden Dollar. Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich. Wie viele Aufträge möglicherweise auf der Kippe stehen, wollte der Airbus-Sprecher nicht sagen.

Der Flugzeugbauer hatte Stornierungen in der Corona-Krise bisher weitgehend vermeiden können. Die meisten Airlines verschoben die Abnahme bestellter Maschinen lediglich um einige Monate oder Jahre in die Zukunft. Erst am Morgen hatte der britische Billigflieger Easyjet eine entsprechende Einigung mit Airbus bekannt gegeben.