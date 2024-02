Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.02.24 | Überblick

USA beschlagnahmen ehemaliges Frachtflugzeug von iranischer Airline

MIAMI/BUENOS AIRES: Die US-Behörden haben ein Frachtflugzeug beschlagnahmt, das nach Angaben des US-Justizministeriums Verbindungen zur iranischen Revolutionsgarde (IRGC) hat. Die Maschine vom Typ Boeing 747 sei aus Argentinien in die Vereinigten Staaten gebracht worden, teilte das US-Justizministerium am Montag (Ortszeit) mit. Das Flugzeug aus US-Produktion war im Juni 2022 auf dem Flughafen von Buenos Aires festgesetzt worden. Es war kurz zuvor von der iranischen Fluggesellschaft Mahan Air an die venezolanische Airline Emtrasur verkauft worden. Mahan Air ist wegen der mutmaßlichen Unterstützung der Revolutionsgarde mit US-Sanktionen belegt.

«Mahan Air - bekannt dafür, Waffen und Kämpfer für die Revolutionsgarde und die Hisbollah zu transportieren - hat durch den Verkauf dieses Flugzeugs an eine venezolanische Frachtfluggesellschaft gegen unsere Ausfuhrbeschränkungen verstoßen», teilte Matthew Axelrod von der Abteilung für Exportkontrolle im US-Justizministerium mit. «Jetzt ist es Eigentum der US-Regierung.»

Die venezolanische Regierung verurteilte die Beschlagnahme des Flugzeugs. «Sie verletzt die Regeln der zivilen Luftfahrt und das Handelsrecht», hieß es in einer Stellungnahme des Außenministeriums in Caracas. «Der venezolanische Staat wird alles daransetzen, Gerechtigkeit herzustellen und das Flugzeug seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben.» Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, sicherte Venezuela Irans Unterstützung zu. Er bezeichnete die Beschlagnahme als illegal und sprach in dem Zusammenhang von einer Kaperung der Maschine.