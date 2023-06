Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.23 | Überblick

Zwei Vermisste nach Absturz eines Luftwaffen-Hubschraubers in Kanada

PETAWAWA: Ein Hubschrauber der kanadischen Luftwaffe ist bei einem Trainingsflug im Osten des nordamerikanischen Landes aus zunächst ungeklärter Ursache abgestürzt. Von den vier Soldaten an Bord seien zwei gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die kanadische Luftwaffe am Dienstag mit. Die beiden anderen galten zunächst als vermisst. Nach ihnen wurde gesucht.

Der Transporthubschrauber vom Typ CH-147 Chinook war in der Nacht zum Dienstag in der Nähe des Ottawa Rivers bei Petawawa in der Provinz Ontario abgestürzt. Er sei in Gedanken bei dem ganzen Geschwader und wünsche den Verletzten eine rasche Genesung, schrieb Kanadas Premierminister Justin Trudeau im Kurznachrichtendienst Twitter. «In dieser schwierigen Zeit sind wir für euch da.»