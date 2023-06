Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

Gerettete Dschungelkinder malen Bilder mit verschwundenem Suchhund

BOGOTÁ: Nach der Rettung der vier im kolumbianischen Dschungel verschollenen Kinder haben die beiden älteren Schwestern dem Militär zwei von ihnen gemalte Bilder mit dem nun verschwundenen Suchhund Wilson übergeben. Lesly (13) und Soleiny (9) wollten sich damit symbolisch an der Suche nach dem Belgischen Schäferhund beteiligen, hieß es am Montag (Ortszeit) in örtlichen Medien.

Auf Soleinys Zeichnung sind neben dem Hund eine Sonne, eine Blume, ein Baum, eine kolumbianische Flagge sowie die Worte «immer gesegnet» zu sehen. Leslys Bild zeigt Wilson neben Bäumen und einem Fluss mit Fischen. Die Streitkräfte gehen davon aus, dass der Militärspürhund zumindest zwischenzeitlich bei den gesuchten Kindern war. So waren es mutmaßlich Wilsons Spuren, die einen Suchtrupp schließlich zu den Geschwistern im Alter von 13, 9, 5 Jahren und einem Jahr führten.

Die Mädchen übergaben die Bilder dem Kommandeur der Streitkräfte, General Helder Fernan Giraldo Bonilla, der sie im Krankenhaus besuchte. Sie baten ihn demnach, sie an Wilsons Hundeführer weiterzureichen. «Dieses Bild steht für die Hoffnung eines ganzen Landes und die beständige Beharrlichkeit der Streitkräfte, Wilson zu finden», schrieb das Militär zu einer der Zeichnungen auf Twitter.

Suchtrupps hatten die Geschwister am Freitag nach 40 Tagen im Regenwald im Süden des Landes gefunden. Sie waren am 1. Mai mit einer Propellermaschine im Department Caquetá abgestürzt. Erst mehr als zwei Wochen nach dem Absturz drangen am 16. Mai Mitglieder der Spezialeinsatzkräfte des kolumbianischen Heeres bis zu dem Flugzeugwrack vor und fanden dort die Leichen des Piloten, der Mutter und eines indigenen Anführers.