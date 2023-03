Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.03.23 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Streik und IT-Panne bremsen Aufschwung am Frankfurter Flughafen

FRANKFURT/MAIN: Am Frankfurter Flughafen haben der jüngste Verdi-Streik und ein IT-Ausfall bei der Lufthansa die Erholung des Passagierverkehrs von der Corona-Krise im Februar gebremst. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte gut 3,4 Millionen Fluggäste und damit rund 61 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Ohne den Streiktag und die Flugausfälle durch die IT-Panne der Lufthansa hätte die Steigerung den Angaben zufolge rund 69 Prozent betragen. Tatsächlich lag das Fluggastaufkommen am Ende 25 Prozent niedriger als vor der Pandemie im Februar 2019. Im Januar hatte der Frankfurter Flughafen mit knapp 3,7 Millionen Passagieren lediglich rund 21 Prozent unter dem Vorkrisenniveau gelegen.

Im Cargo-Geschäft ging das Aufkommen an Fracht und Luftpost im Februar erneut zurück. Mit 143.548 Millionen Tonnen lag es rund elf Prozent niedriger als ein Jahr zuvor und knapp zehn Prozent niedriger als vor der Krise im Februar 2019.

Fraport erwartet nach Gewinnsprung weitere Geschäftserholung

FRANKFURT/MAIN: Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport rechnet nach dem stark gewachsenen Passagierverkehr im vergangenen Jahr für 2023 mit einer weiteren Erholung von der Corona-Krise. An Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz dürfte die Zahl der Fluggäste von zuletzt knapp 49 Millionen auf rund 57 bis 63 Millionen steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Das entspricht etwa 80 bis 90 Prozent des Rekordwerts aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll mit 1,04 bis 1,2 Milliarden Euro mindestens etwas höher liegen als 2022. Der konsolidierte Konzerngewinn soll 300 bis 420 Millionen Euro erreichen.

Im abgelaufenen Jahr steigerte Fraport seinen Umsatz um knapp die Hälfte auf knapp 3,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) legte um 36 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre trotz hoher Abschreibungen wegen der Beteiligung am Flughafen St. Petersburg in Russland überraschend gute 132 Millionen Euro und damit rund 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Aktionäre sollen wegen der hohen Schulden infolge der Corona-Krise erneut für 2022 und auch für 2023 auf eine Dividende verzichten.