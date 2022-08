Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

Palästinenser aus Westjordanland fliegen erstmals von Ramon-Flughafen

TEL AVIV/RAMALLAH: Eine Gruppe von Palästinensern aus dem besetzten Westjordanland ist erstmals vom Ramon-Flughafen im Süden Israels aus nach Zypern geflogen. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt als Teil einer Reihe von Gesten, die das Leben der Palästinenser erleichtern sollen. An Bord der Maschine der israelischen Fluggesellschaft Arkia befanden sich am Montag nach Medienberichten 40 Palästinenser aus Bethlehem und Hebron. Der Rückflug ist am Freitag vorgesehen.

Flüge ins Ausland sind für die meisten Palästinenser im Westjordanland sonst extrem mühsam. Sie müssen entweder erst über den Landweg nach Jordanien reisen oder eine Sondergenehmigung Israels für einen Flug vom internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv erhalten. Diese bekommen jedoch meist nur wenige Privilegierte.

Auf dem mehrstündigen Weg zum Ramon-Flughafen nahe Eilat müssen palästinensische Passagiere beim Verlassen des Westjordanlands eine Sicherheitskontrolle passieren.

Die Palästinensische Autonomiebehörde rief die Einwohner des Westjordanlands jedoch dazu auf, die neue Flugroute nicht zu benutzen. Das Projekt diene lediglich israelischen Interessen und untergrabe die palästinensische Souveränität.

Der palästinensische Politikwissenschaftler Hani Masri schrieb am Dienstag in der Zeitung Al-Kuds, die Verwendung der neuen Route zerstöre die Hoffnungen der Palästinenser auf einen eigenen Flughafen im Westjordanland oder Gazastreifen.

Israel hat während des Sechs-Tage-Krieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser fordern das Gebiet als Teil eines künftigen eigenen Staates. Die Friedensgespräche mit Israel liegen jedoch seit 2014 brach.