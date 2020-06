Aktuelle Meldungen der Luftfahrt

Airline SAS soll unter Klima-Auflagen Corona-Hilfen erhalten

STOCKHOLM: Die skandinavische Fluglinie SAS soll unter Klimaschutz-Auflagen neue staatliche Corona-Hilfen erhalten. Die schwedische Regierung bat das Parlament am Montag um Zustimmung dafür, die von der Corona-Krise betroffene Fluggesellschaft im laufenden Jahr mit bis zu fünf Milliarden schwedischen Kronen (rund 475 Millionen Euro) an Kapitalzuschüssen unterstützen zu dürfen. Neben dem Parlament muss auch die EU-Kommission den Plan absegnen.

Im Namen des Staates sollten Aktien oder Beteiligungen erworben oder andere Maßnahmen ergriffen werden, hieß es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Im Gegenzug wolle die Regierung darauf hinwirken, dass sich SAS gemäß der Pariser Klimaziele ambitioniertere Ziele zur CO2-Reduzierung setze. Der Kohlendioxid-Ausstoß müsse sehr deutlich und schnell verringert werden, sagte Finanzmarkt- und Verbraucherminister Per Bolund in Stockholm. Dem schwedischen Flughafenbetreiber Swedavia will die Regierung mit umgerechnet rund 300 Millionen Euro ebenfalls unter die Arme greifen.

SAS hat mit stark gesunkenen Passagierzahlen und Umsätzen zu kämpfen. Die Airline rechnet damit, dass die Erholungsphase für die Luftfahrtbranche trotz der jetzigen Öffnung vieler Grenzen noch bis 2022 andauern wird, ehe die Nachfrage auf Vor-Krisen-Niveau zurückgekehrt ist. Die Airline will das mit einem Umbau auffangen, veranschlagt aber Hilfen von rund 12,5 Milliarden schwedischen Kronen (1,2 Milliarden Euro). Weitere Informationen zu dem Plan sollen laut SAS bis Ende des Monats veröffentlicht werden.

Easyjet verschiebt Abnahme von Airbus-Jets um bis zu fünf Jahre

LUTON: Der britische Billigflieger Easyjet schiebt die Abnahme weiterer Airbus-Jets wegen der Corona-Krise auf die lange Bank. Statt 24 Maschinen, wie im April angekündigt, kann die Airline nun 32 Flugzeuge erst später abnehmen als ursprünglich vorgesehen, wie sie nach einer Vereinbarung mit dem Flugzeugbauer am Dienstag in Luton bei London mitteilte. Easyjet reagiert mit der Verschiebung auf den Einbruch des Flugverkehrs durch die Coronavirus-Pandemie und die Erwartung, dass die Fluggastzahlen erst in einigen Jahren wieder das Niveau aus der Zeit vor der Krise erreichen.

Acht Maschinen darf die Fluggesellschaft statt in ihrem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2020 nun zwei Jahre später entgegennehmen. Die restlichen 24 Maschinen, die eigentlich in den Geschäftsjahren 2020 bis 2022 eintreffen sollten, soll die Airline nun erst in den Geschäftsjahren 2025 bis 2027 bekommen.

Zunächst spart die Verschiebung Easyjet viel Geld. Am Ende könnte die Gesellschaft wegen einer Preissteigerungsklausel im Vertrag allerdings bis zu 95 Millionen Pfund (106 Mio Euro) mehr bezahlen müssen, hieß es. Dies entspricht etwa dem Listenpreis eines Airbus A320neo, wie ihn Easyjet in Massen bestellt hat. Allerdings hatte die Airline bei ihrem Großauftrag aus dem Jahr 2013 nach eigenen Angaben einen «sehr substanziellen Rabatt» ausgehandelt, der ihr erhalten bleibe.