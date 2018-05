BANGKOK: Mit Phra Buddha Issara ist am Donnerstagmorgen ein Aktivistenmönch verhaftet worden, der im Jahr 2014 regierungsfeindliche Proteste angeführt hatte. Das Gericht lehnte eine Freilassung auf Kaution ab.

Der Mönch musste seine Robe ablegen. Buddha Issara wurde wegen seiner Rolle in den Protesten des People’s Democratic Reform Committee (PDRC) im Jahr 2014 und der unautorisierten Verwendung der Initialen des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej und der Königin Sirikit in Amuletten angeklagt, heißt es in der „Nation“. Phra Buddha Isara hat die Anklagen bestritten.

Gegen 6 Uhr stürmten morgens bewaffnete Polizisten das Wat Onoi in der Provinz Nakhon Pathom und nahmen Buddha Issara in Gewahrsam. Der 62-jährige Mönch wurde später zum Verhör in das Hauptquartier der Crime Suppression Division gebracht.

Im Februar 2014 führte Buddha Issara eine Demonstration zu einem Hotel der Shinawatra-Familie und verlangte eine Entschädigung, weil das Hotel sich weigerte, seine Buchungen anzunehmen. Umgeben von Protestierenden bezahlte ein Manager des SC Park Hotels dem Mönch schließlich 120.000 Baht als „Schadensgebühr“.