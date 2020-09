Aktivisten wollen auf Sanam Luang übernachten

Von: Redaktion DER FARANG | 09.09.20

BANGKOK: Pro-Demokratie-Aktivisten wollen ihre nächste große Kundgebung gegen die Regierung auf dem Platz Sanam Luang veranstalten, direkt vor dem Großen Palast im historischen Viertel Bangkoks.

Die Gruppe, die sich Vereinigte Front von Thammasat nennt, sagte am Mittwoch, die Demonstranten würden „Sanam Luang am 19. September für das Volk zurückerobern" und dort übernachten. Die Demonstranten werden dann am nächsten Tag zum Regierungsgebäude marschieren und eine Petition an Premierminister Prayut Chan-o-cha überreichen. Die Gruppe drängt ihre Anhänger, sich am 19. September ab 14 Uhr unter dem Motto „19. September: Bring Back the Power to People" zu versammeln.

Das Datum des 19. September fällt mit dem Militärputsch zusammen, durch den Premierminister Thaksin Shinawatra im Jahr 2006 gestürzt wurde, und wird nun von vielen Analysten als ein wichtiger Wendepunkt in der politischen Geschichte Thailands betrachtet.