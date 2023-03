Aktivisten und Staatsmedien: Tote nach Explosion im Osten Syriens

DAMASKUS: Bei einer Explosion in der Nähe eines von Iran-treuen Milizen besetzten Gebäudes im Osten Syriens sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten mindestens vier Menschen getötet worden. Mindestens acht weitere wurden bei der Detonation in Dair al-Saur verletzt, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mitteilte. Es seien auch Drohnen zu hören gewesen.

Die Explosion habe sich möglicherweise nahe einer Fabrik ereignet, in der die Milizen Kurzstreckenraketen herstellten, hieß es weiter. Von wem der Angriff ausging, teilte die Beobachtungsstelle zunächst nicht mit. Aktivisten in Dair al-Saur beschuldigten die von den USA geführte Militärkoalition.

Die staatliche Agentur Sana berichtete hingegen, eine von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hinterlegte Mine sei in einem leerstehenden Haus detoniert und habe drei Menschen getötet und sieben weitere verletzt. Die Explosion habe zum Einsturz des Gebäudes sowie Schäden an umliegenden Häusern und Autos geführt.

Die Syrische Beobachtungsstelle bezweifelte die Darstellung: Eine Mine hätte nicht einen solchen Schaden anrichten können, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel-Rahman, der Deutschen Presse-Agentur. Von Sana veröffentlichte Bilder zeigten das massiv zerstörte Gebäudes sowie einen ebenfalls stark beschädigten Lastwagen.

Die von den USA geführte Koalition in Syrien bekämpft den IS. Regelmäßig greift auch Israel Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland an, um zu verhindern, dass sein Erzfeind Iran seinen militärischen Einfluss dort mit Hilfe verbündeter Milizen ausbaut. Der Iran ist neben Russland der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung.

Erst in der Nacht zum Dienstag hatte Israel den Flughafen in Aleppo bombardiert und dabei nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle drei Menschen getötet. Der Flugbetrieb wurde demnach vorübergehend eingestellt.