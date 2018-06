Von: Björn Jahner | 03.06.18

BANGKOK: Verkehrsteilnehmern, die Rettungsfahrzeugen wie Krankenwagen den Weg versperren, könnten schon bald mit harten Strafen belangt werden, wenn die Initiative von Online-Aktivis­ten, des Übergangsparlaments (NLA) und der Polizei Früchte trägt, den Land Transport Act diesbezüglich zu ändern.

Auf die Behinderung von Rettungsfahrzeugen droht derzeit lediglich eine Strafe zwischen 500 Baht. Geplant ist eine Erhöhung des Bußgeldes auf 10.000 oder sogar 20.000 Baht. Aktivis­ten des Projekts „Street Hero“ haben diesbezüglich beim NLA eine Petition eingereicht, in der sie die Bildung einer Rettungsgasse für Krankenwagen als rechtlich verbindlich fordern, wie es in vielen Ländern der westlichen Welt lange Standard ist. Zusammen mit der Königlich Thailändischen Polizei, hat das NLA angekündigt, die Umsetzung der Forderungen in Fachgruppen zu diskutieren.