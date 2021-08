Aktivist â€žPai Daodinâ€œ stellt sich der Polizei

Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.21

BANGKOK: Der Protestanführer Jatupat Boonpathararaksa und drei weitere pro-demokratische Demonstranten haben sich am Montag der Polizei gestellt. Sie wurden verhört und wegen ihrer Teilnahme an einer regierungsfeindlichen Kundgebung angeklagt.

Der Aktivist, besser bekannt als „Pai Daodin“, und drei weitere Mitglieder der Gruppe „Talu Fah“ meldeten sich auf der Polizeistation Thung Song Hong, nachdem ein Gericht Haftbefehle gegen sie erlassen hatte. Ihnen wird vorgeworfen, bei einer Demonstration am 3. August das Schild der Polizeistation Thung Song Hong mit roter Farbe verunstaltet zu haben. Jatupat hatte am vergangenen Dienstag Demonstranten zur Polizeistation im Bezirk Lak Si geführt, um gegen seine Verhaftung am Vortag zu protestieren.

„Pai Daodin“ führte am 2. August eine Anti-Regierungs-Demonstration vor dem Narcotics Suppression Bureau an der Vibhavadi Rangsit Road an und forderte die Freilassung von Demonstranten, die bei einer Anti-Regierungs-Kundgebungen festgenommen worden waren. Jatupat wurde verhaftet und am nächsten Tag gegen Kaution freigelassen. Am Montag bestritt er die von der Polizei Thung Song Hong erhobene Anklage. „Was wir getan haben, war nicht schädlich für andere Menschen. Es war ein friedlicher Akt", sagte er Reportern.