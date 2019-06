Written by: Redaktion DER FARANG | 04/06/2019

BANGKOK: Der Anti-Junta-Aktivist Sirawith Seritiwat, alias „Ja New“, wurde am Sonntagabend von fünf Männern an einer Bushaltestelle an der Ratchadapisek Road angegriffen und mit Holzstöcken geschlagen.

Nach dem brutalen Angriff gelang es ihm noch, auf der Polizeiwache Huay Khwang Anzeige zu erstatten. Beamte veranlassten die Einweisung in ein Krankenhaus. Reportern sagte Sirawith, er habe um sein Leben gefürchtet. Er habe versucht, seinen Angreifern zu entkommen, sei aber wegen des unebenen Fußwegs gestolpert. „Dann haben sie angefangen, mich mit ihren Holzknüppeln auf den Kopf zu schlagen. Ich habe versucht, meinen Kopf zu schützen, und einer von ihnen hat mich in den Mund getreten und dann weiter auf den Kopf geschlagen“, zitiert „Thai PBS“ den Verwundeten. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, an den Lippen, am rechten Ohr und am Körper. Nattha „Bow" Mahatthana von der Wahlaktivistengruppe verurteilte den Anschlag und schrieb in einem Facebook-Post, dass dies nicht das erste Mal war, dass „Ja New“ angegriffen wurde.