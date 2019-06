Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.19

BANGKOK: Mehrere Männer haben den politischen Aktivisten Sirawith „Ja New" Seritiwat auf einer Straße im Nordosten Bangkoks angegriffen und geschlagen.

Sirawiths Mutter sagte, der 27-jährige Aktivist sei von vier Männern mit Holzstöcken überfallen worden, als er sein Haus im Kannayao-Viertel verließ. Berichten zufolge flohen die Angreifer, als Passanten Sirawith zu Hilfe eilten. Der blutende Aktivist wurde später im Hospital Nawamin behandelt. Seine Freunde sagten, er habe schwere Kopfverletzungen erlitten.

Sirawith war bereits am 2. Juni in der Nähe eines Gerichts in der Innenstadt von Bangkok zusammengeschlagen worden. Obwohl die Täter nie gefasst wurden, werden Anhänger der Junta dafür verantwortlich gemacht, zumal zwei andere regierungsfeindliche Aktivisten in ähnlicher Weise angegriffen wurden.