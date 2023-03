Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei verhaftete am Dienstagabend (28. Mrz. 2023) einen 24-jährigen Thailänder, der eine Botschaft gegen das Gesetz gegen Majestätsbeleidigung an die Wand des Wat Phra Si Rattana Satsadaram, des Tempels des Smaragdbuddhas, im Bangkoker Bezirk Phra Nakhon, geschmiert hatte.

Der Verdächtige, Suttawee Soikham, hatte mit schwarzem Spray die Zahl 112 auf die Wand des Tempels gesprüht und durchgestrichen, der allgemein als Wat Phra Kaew bekannt ist und sich im selben Komplex wie der Große Palast in der Nähe des Sanam Luang befindet.

Der Abschnitt 112 des Strafgesetzbuchs, besser bekannt als das Gesetz gegen Majestätsbeleidigung, besagt, dass jeder, der den König, die Königin, den Thronfolger oder den Regenten verleumdet, beleidigt oder bedroht, mit einer Freiheitsstrafe von drei bis 15 Jahren bestraft wird.

Foto: The Nation

Ein auf der Facebook-Seite des Mannes gepostetes Video zeigt, wie er keinen Versuch unternimmt, sich der Verhaftung zu entziehen, als zwei Polizeibeamte auf ihn zustürmen, ihn zu Boden schlagen und ihm Handschellen anlegen. Die Beamten errichteten schnell ein weißes Tuch, um das Graffiti zu verdecken.

Die Polizei teilte mit, dass die ersten Ermittlungen ergaben, dass Khun Suttawee ein freischaffender Künstler und Mitglied der pro-demokratischen Gruppe „Free People“ ist. Sie sagten, er habe auf seiner Facebook-Seite, die fast 2.000 Anhänger hat, mehrere Botschaften gepostet, in denen er gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Majestätsbeleidigung protestiert.

Kurz nach der Verhaftung erschien Kunthika Nutcharut, der Anwalt der Aktivisten Tantawan „Tawan“ Tuatulanon und Orawan „Bam“ Phuphong auf dem Polizeirevier des Königspalastes, um nach Khun Suttawee zu sehen. Er wurde jedoch zur Metropolitan Police Division 6 gebracht, um verhört zu werden.

Tawan und Bam beendeten Anfang des Monats ihren 52-tägigen Hungerstreik, mit dem sie die Freilassung aller politischen Gefangenen und die Abschaffung der Gesetze gegen Majestätsbeleidigung und Aufruhr forderten.

Nach Angaben der thailändischen Menschenrechtsorganisation „Thai Lawyers for Human Rights“ wurden seit Beginn der jüngsten Welle der von Jugendlichen angeführten Pro-Demokratie-Proteste im Jahr 2020 mindestens 1.888 Personen wegen politischer Aktivitäten strafrechtlich verfolgt.

Foto: Thalugazzz / Twitter

Um 21.30 Uhr am Dienstag hatten Beamte die Anti-Sektion 112-Botschaft an der Wand des Wat Phra Kaew, einer der berühmtesten Touristenattraktionen Bangkoks, bereits übermalt.

Doch nur wenige Stunden später führte die pro-demokratische Gruppe Thalugaz die Botschaft des Wandbildes an anderer Stelle in Bangkok fort. Ein in sozialen Netzwerken veröffentlichtes Foto zeigt ein Straßenschild und einen Stromkasten, die mit denselben Slogans besprüht waren. Der Beitrag enthielt den Zusatz: „Ihr habt es gelöscht, aber wir können es neu malen.“

Das Graffiti zeigte den Buchstaben „P“, das Anarchie-Symbol und die durchgestrichenen Ziffern „112“, wie sie von einem Mann gemalt wurden, der von der Polizei zusammen mit einem Teenager verhaftet wurde, der im vergangenen Oktober mit 14 Jahren als jüngste Person nach dem Gesetz über die Majestätsbeleidigung angeklagt wurde.

Die Ziffern „112“ sind eine Anspielung auf Abschnitt 112 des Strafgesetzbuchs, der jede vermeintliche Beleidigung oder Bedrohung der Monarchie mit bis zu 15 Jahren Gefängnis ahndet. Dieses Gesetz wird verwendet, um politische Dissidenten zu inhaftieren, insbesondere solche, die Reformen der Monarchie fordern. Es war unklar, was das „P“ bedeuten sollte, da der Künstler beim Sprühen aufgegriffen wurde.

Thalugaz, was wörtlich übersetzt „Durchbrechen von (Tränen-)Gas“ bedeutet, besteht aus jungen Anti-Monarchie-Aktivisten, die während der Proteste im Bangkoker Stadtviertel Din Daeng auftauchten. Sie setzt sich aus Bewohnern der Arbeiterklasse zusammen und hat eine aggressivere Taktik gewählt, um die Behörden herauszufordern. Ende 2021 waren ihre Mitglieder an häufigen Protesten beteiligt, bei denen sie gewaltsam mit der Polizei zusammenstießen.

Thailand steht 46 Tage vor den Parlamentswahlen, vor denen einige Oppositionspolitiker mit ihrer Absicht werben, Abschnitt 112 zu reformieren oder aufzuheben.