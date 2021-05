Von: Redaktion DER FARANG | 12.05.21

BANGKOK: Menschenrechtsaktivist Andy Hall, der fast ein Jahrzehnt lang mit Klagen konfrontiert war, nachdem er Bedenken über die Arbeitsbedingungen in einem Ananasbetrieb in Prachuap Khiri Khan geäußert hatte, wurde am Dienstag in einem Gerichtsurteil in der letzten Instanz freigesprochen.

Andy Hall sah sich mit einer Reihe von Verleumdungsklagen konfrontiert, nachdem er 2012 zu einem Bericht über angeblich schlechte Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne und Kinderarbeit in der Fabrik von Natural Fruit im Bezirk Pranburi beigetragen hatte. Im Jahr 2016 wurde der Brite der strafbaren Verleumdung für schuldig befunden und zu einer dreijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt, bevor das Urteil im Juni letzten Jahres aufgehoben wurde. Das Unternehmen leitete eine 300-Millionen-Baht-Zivilklage wegen Verleumdung ein, ließ den Fall aber später fallen.

Hall wurde am Dienstag über das Urteil des Obersten Gerichtshofs im letzten Fall informiert, in dem es um separate zivilrechtliche Verleumdungsklagen im Zusammenhang mit einem Interview, das er 2013 der Nachrichtenorganisation Al Jazeera gegeben hatte, ging. Das Gericht befand ihn für nicht schuldig und hob die Entscheidung eines unteren Gerichts auf, dass er 10 Millionen Baht Entschädigung an das Unternehmen zahlen sollte. „Der Oberste Gerichtshof steht zu dem Urteil des Berufungsgerichts, die Klage abzuweisen, da es faktisch zu dem Schluss kommt, dass der Beklagte ehrlich gehandelt und mit Fairness kritisiert hat", sagte das Gericht. Das Interview des Beklagten mit den Medien über die Beschäftigungspraktiken des Klägers rechtfertige keine Entschädigung.

Hall, der Thailand 2016 verließ, nachdem er 12 Jahre dort gelebt hatte, nahm das Urteil mit Erleichterung an. „Nach Jahren andauernder gerichtlicher Schikanen, die mich, meine Familie und meine Kollegen schwer belastet haben, ist dies kein Sieg", sagte er in einer Erklärung. Er habe nie die Absicht gehabt, durch seine Arbeit irgendwelche legitimen Geschäftsinteressen zu schädigen.

Menschenrechtsgruppen sagen, dass mächtige Unternehmen routinemäßig Verleumdungsklagen gegen Aktivisten in Thailand erheben, um Untersuchungen über die Arbeitsbedingungen zum Schweigen zu bringen.