Aktienmärkte in New York richtungslos

Von: Redaktion (dpa) | 19.04.22

NEW YORK: Die wichtigsten US-Aktienmärkte haben sich nach dem verlängerten Osterwochenende nicht für eine Richtung entscheiden können. Die Indizes überschritten am Montag immer wieder die Nulllinie - mal von oben, mal von unten. Zuletzt legte der Dow Jones Industrial um 0,28 Prozent auf 34.546,83 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,29 Prozent auf 4405,34 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,44 Prozent auf 13.953,81 Punkte zu.

Anleger agierten weiterhin vorsichtig, sagten Experten. Die neuen Daten zur Entwicklung der chinesischen Wirtschaft im ersten Quartal wurden am Markt als gemischt bezeichnet. Zudem hatte Chinas Zentralbank zur Überraschung von Experten am Freitag auf eine Senkung des Leitzinses zur Stimulierung der heimischen Wirtschaft verzichtet. In den USA gab es nur wenig Neuigkeiten aus der Konjunktur- und Unternehmenswelt. In Europa endet die Osterpause erst am Dienstag.