Von: Björn Jahner | 24.02.23

BANGKOK: Im Foreign Correspondents' Club of Thailand (FCCT) fand am Mittwoch (22. Februar 2023) eine Podiumsdiskussion zum Thema „Tod ohne Spender: Die Seltenheit von Rh-Negativ-Blut in Thailand“ statt, auf der die internationale Expat-Community in Thailand zum Blutspenden aufgefordert wurde. Denn besonders die Rhesus-Negativ-Blutreserven in Thailand sind extrem niedrig, warnten die Wissenschaftler.

„Die thailändische Bevölkerung hat eine sehr niedrige Prävalenz der Blutgruppe Rh-Negativ“, erklärte Dr. Issarang Nuchprayoon, Berater des Nationalen Blutzentrums des Thailändischen Roten Kreuzes. Er zitierte einen Bericht, demzufolge nur 0,3 Prozent der Thailänder diese Blutgruppe haben, verglichen mit etwa 15 Prozent der westlichen Bevölkerung.

Laut Dr. Issarang kann diese zahlenmäßige Diskrepanz für westliche Touristen mit dieser Blutgruppe ein Problem darstellen, weil in Notfällen, die Bluttransfusionen erfordern, ein Mangel an Blut der Blutgruppe Rh-Negativ in Thailand dazu führen kann, dass sich die lebensnotwendige Hilfe verzögert.

Da das Blut der Blutgruppe Rh-Negativ von thailändischen Spendern allein nicht ausreicht, um den Bedarf ausländischer Besucher zu decken, ermutigte Dr. Issarang westliche Ausländer in Thailand mit dieser Blutgruppe zur Spende.

Michael Landess, ein ehemaliger Krankenpfleger auf einer Intensivstation, sagte, um die Rhesus-Negativ-Blutreserven in Thailand zu erhöhen, müsse das Land die Zahl der für eine Blutspende in Frage kommenden Personen erhöhen.

Eine Lösung bestünde darin, dass die thailändische Regierung den seit langem bestehenden Aufschub des vCJD-Tests (Rinderwahnsinn) für Spender aus dem Vereinigten Königreich, Irland und Frankreich aufhebt, der ein Hindernis für die Teilnahme ausländischer Spender darstellte, sagte er.

Er fügte hinzu, dass die Aufstockung der Blutbankreserven von entscheidender Bedeutung sei und die ultimative Lösung, um mehr Leben zu retten.

„Im Moment können wir nur denjenigen helfen, die sich im Stadium des ‚mittleren Traumas‘ befinden und Verletzungen haben, aber noch eine Weile ohne Bluttransfusion leben können“, erklärte er.

„Vom Zeitpunkt einer Verletzung bis zur Beschaffung von Blut von Spendern und dem Transport in ein Krankenhaus können ein oder zwei Tage vergehen“, fügte er hinzu.

Dr. Issarang sagte, dass das gesamte Informationsmaterial zur Anwerbung von Blutspendern derzeit nur in thailändischer Sprache veröffentlicht wird und somit nur Thailänder erreicht.

„Aber jetzt sehen wir eine Chance, mehr Blut von westlichen Besuchern zu bekommen“, betonte er.