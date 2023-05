Von: Björn Jahner | 28.05.23

BANGKOK: Der Airport Rail Link-Betreiber verliert rund 70 Millionen Baht pro Monat, da das Passagieraufkommen noch nicht wieder das Niveau von vor der Covid-19-Pandemie erreicht hat, informierte die State Railway of Thailand (SRT).

Die monatlichen Fahrgastzahlen liegen derzeit bei 1,87 Millionen, gegenüber 2,5 Millionen vor der Pandemie, sagte SRT-Gouverneur Nirut Maneepan am Freitag (26. Mai 2023).

Die Bahn verbindet den internationalen Flughafen Suvarnabhumi mit dem Stadtzentrum von Bangkok.

Laut Khun Nirut will die SRT die Managementrechte für den Airport Link an Asia Era One, eine Tochtergesellschaft der Charoen Pokphand (CP) Group, übertragen.

Die CP-Gruppe führt auch das Konsortium an, das den 276,5 Milliarden Baht schweren Auftrag für eine Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke zwischen den Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao erhalten hat.

Die Übertragung der Managementrechte ist jedoch noch nicht abgeschlossen, weil der Vertrag aufgrund des Rückgangs der Passagierzahlen angepasst werden muss.

Khun Nirut betonte, dass die SRT bereit sei, Asia Era One die 10,67 Mrd. Baht für die Managementrechte in Raten anstelle einer Einmalzahlung zahlen zu lassen, wobei jedoch monatliche Zinsen anfallen würden.

Gemäß dem Vertrag muss Asia Era One auch einen Teil seiner Gewinne an die SRT abführen, seine Verluste aber selbst tragen.

Asia Era One ist seit dem 25. Oktober 2021 inoffizieller Betreiber des Flughafenzuges. Nach Aussage von Khun Nirut habe das Unternehmen seit der inoffiziellen Übernahme bereits mindestens 1 Milliarde Baht verloren, wenn man von einem durchschnittlichen Verlust von 70 Millionen Baht pro Monat ausgehe.

Er sagte auch, dass die Behörde, obwohl die Übertragung des Managements noch nicht abgeschlossen ist, mehrere Beschwerden von Fahrgästen des Airport Rail Link über die Servicequalität erhalten hat, z. B. über nicht funktionierende Klimaanlagen, Überfüllung und lange Wartezeiten.

„Wir werden diese Probleme mit Asia Era One besprechen und Wege finden, sie so schnell wie möglich zu beheben“, beteuerte er.