Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.19

BANGKOK: Sowohl der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) als auch die Leitung des Flughafens Suvarnabhumi haben bestritten, am „Fast Track“-Skandal beteiligt gewesen zu sein. Medien hatten in den letzten Tagen dem neuesten Korruptionsfall Schlagzeilen gewidmet. Für den „Fast Truck“ auf Suvarnabhumi sollen von Reiseveranstaltern und Strohmännern Tickets an reguläre Passagiere verkauft worden sein. Berechtigt sind für den Sonderschalter und die damit verbundene schnelle Abfertigung Passagiere der First- und Business-Klasse, Diplomaten, Besatzungsmitglieder, ältere Passagiere und Menschen mit Behinderungen.

Der Generaldirektor des Flughafens Suvarnabhumi, Wing Commander Suthirawat Suwanawat, erklärte, die thailändischen Flughäfen und insbesondere der Flughafen Suvarnabhumi seien nicht an der Korruption beteiligt. Die „Fast Tracks“ unterlägen der Aufsicht der Immigration. Mehrere Behörden untersuchten jetzt den Skandal, und der Flughafen werde ab sofort Sicherheitsbeamte einsetzen, um die Berechtigung von Passagieren auf dem „Fast Track“ zu kontrollieren.