Airport-High-Speed-Bahn verzögert sich

Von: Björn Jahner | 14.09.23

BANGKOK: Das Büro für den Östlichen Wirtschaftskorridor (Eastern Economic Corridor, EEC) wird das Kabinett um Zustimmung zu einer vorgeschlagenen Änderung des Vertrages über die Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke zwischen drei Flughäfen bitten, die es dem Auftragnehmer ermöglichen würde, im Falle einer durch höhere Gewalt verursachten Verzögerung nachsichtig zu sein.

Der EEC-Generalsekretär, Jula Sukmanop, sagte am Mittwoch (13. September 2023), dass die Änderung es Asia Era One Co Ltd, dem Konzessionär der Hochgeschwindigkeitsbahn Don Mueang–Suvarnabhumi–U-Tapao, erleichtern würde, mit den Arbeiten zu beginnen. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen, da das Unternehmen noch auf die Genehmigung der Investitionsprivilegien durch das Board of Investment wartet.

Khun Jula sagte, dass das EEC-Büro davon ausgeht, dass das Projekt mit einem Jahr Verspätung fertiggestellt wird. Er wies darauf hin, dass die Bauarbeiten vier Jahre dauern würden, und wenn die Arbeiten nächstes Jahr beginnen würden, würde die Hochgeschwindigkeitsbahn 2028 in Betrieb gehen, anstatt wie ursprünglich geplant 2027.

Unabhängig davon erklärte Khun Jula, dass der EEC vor kurzem eine Absichtserklärung mit dem Nation-Building Institute (NBI) unterzeichnet habe, einer dem Innenministerium unterstellten Agentur zur Förderung der Entwicklung von Personal aus dem öffentlichen und privaten Sektor sowie der Zivilgesellschaft in Bereichen, die von der Industrie im EEC-Gebiet stark nachgefragt werden.

„Die Absichtserklärung umfasst gemeinsame kurz- und langfristige Ausbildungsprogramme zwischen dem EEC, dem NBI und Partnern, die sowohl inländische als auch ausländische Ziele abdecken, um ein angemessenes Angebot an qualifiziertem Personal für den EEC sicherzustellen“, erklärte er.

Das MoU zielt auch darauf ab, Investitionen für die Entwicklung der Gemeinden in den EWG-Gebieten anzuziehen, um sicherzustellen, dass sie sich selbst erhalten und in der Lage sind, sich in Zukunft weiterzuentwickeln, indem sie Innovationen nutzen, die von der Industrie in dem EEC erzeugt werden, fügte er hinzu.