Airport-Food-Guide beliebt bei Fluggästen

Von: Björn Jahner | 08.07.19

THAILAND: Der „Suvarnabhumi Food Guide“, der über preisgünstige Speiseangebote am internationalen Flughafen Suvarnabhumi informiert, erfreut sich nach Aussage der Geschäftsführung des Bangkoker Airports großer Beliebtheit, auch wenn einzelne Speisen bei den aufgeführten Gastronomiebetrieben noch einer Verbesserung bedürfen.

Der Flughafen-Speiseführer umfasst eine Übersicht zu Restaurants und Geschäften, in denen Gerichte zum kleinen Preis angeboten werden. Er ist an den Airport-Infoschaltern erhältlich und steht per QR-Code zum Download bereit.