Airport-App soll die Reise erleichtern

Von: Björn Jahner | 24.08.19

THAILAND: Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) hat eine Smartphone-App lanciert, mit der Reisende Informationen zum Check-in und der Gepäckaufgabe, zu Produktrabatten sowie Hotel- und Taxibuchungsplattformen erhalten.

Abgerufen werden können sowohl Flug- als auch Verkehrsinformationen in Echtzeit, einschließlich Routenvorschläge für eine staufreie Anfahrt zum Airport. Reservierungen für Parkplätze am Flughafen, Passagierlounges und Taxis sind über die Anwendung buchbar. App-User profitieren zudem von Rabatten auf Speisen, Getränke, Dienstleistungen und Produkte auf allen teilnehmenden Flughäfen, auch im Ausland. Die App wurde in Zusammenarbeit mit den Flughäfen München und Tokio-Narita entwickelt, weitere europäische Flughäfen sollen folgen. Fünf große thailändische Banken bieten ihre Dienstleistungen über die AoT-App an, darunter die Bangkok Bank, Kasikornbank und Krungthai Bank.$

Infos: www.airportthai.co.th/en.