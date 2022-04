Airlines sehen Touristengebühr kritisch

Von: Björn Jahner | 29.04.22

BANGKOK: Die geplante Tourismusgebühr von 300 Baht soll zwischen August und September dieses Jahres mit Hilfe des von den Fluggesellschaften eingeführten Systems der Thailand Tourism Fee (TTF) erhoben werden.

Die Fluggesellschaften äußerten Bedenken hinsichtlich des Budgets für das System und des Personals zur Abwicklung des Prozesses, da sie immer noch mit den Auswirkungen der Pandemie und den schwachen Passagierströmen zu kämpfen haben.

„Die Tourismusgebühr steht im Einklang mit dem überarbeiteten Nationalen Gesetz zur Tourismuspolitik von 2008, das die Einrichtung eines Fonds aus den von ausländischen Besuchern erhobenen Gebühren erlaubt. Der Fonds wird für die Entwicklung touristischer Stätten und die Versicherung von Touristen verwendet“, teilte Chote Trachu, Staatssekretär im Ministerium für Tourismus und Sport, am Donnerstag der Presse mit.

Er verdeutlichte, die Gebühr sei dazu gedacht, Touristen in Notfällen wie plötzlicher Krankheit, Unfall oder politischen Unruhen während ihrer Reise in Thailand zu helfen.

Mongkon Wimonrat, stellvertretender Staatssekretär für Tourismus, sagte, dass das TTF-System in die Webseiten der Fluggesellschaften integriert wird, um einen zusätzlichen Bildschirm für die Gebührenerhebung für Inhaber ausländischer Pässe anzuzeigen. Ausgenommen von der Gebührenerhebung sind Diplomaten, Regierungsbeamte, Personen mit Arbeitserlaubnis aus Ländern, die ein Memorandum of Understanding mit Thailand geschlossen haben, sowie Kinder unter 2 Jahren.

Bei einem Treffen mit Fluggesellschaften am Donnerstag wies Khun Mongkon darauf hin, dass die Fluggesellschaften dazu beitragen müssen, Touristen, die die Gebühr zahlen, vor der Ausstellung von Flugscheinen zu überprüfen, indem sie die endgültige Passagierliste 15 Minuten nach dem Abflug an den Datenlink übermitteln. Das TTF-System aktiviert den 30-tägigen Versicherungsschutz für Touristen, sobald sie in Thailand ankommen.

Er informierte, dass lokale und internationale Fluggesellschaften eingeladen sind, sich ab dem 2. Mai für den Testlauf zu registrieren.

Khun Mongkon führte fort, das Ministerium werde ein Schulungsprogramm für das TTF-System anbieten und nach der Veröffentlichung der Gebührenerhebung in der Royal Gazette Testläufe mit dem System durchführen.

Die Fluggesellschaften müssen Software für die Verbindung mit dem TTF-System vorbereiten und mit den Touristen kommunizieren, um sie über die neue Gebühr aufzuklären, sagte er. Die Gebühr wird zunächst für Flugreisende erhoben, bevor sie in naher Zukunft auf andere Verkehrsmittel ausgeweitet wird.

Ein Vertreter einer Fluggesellschaft, der um Anonymität bat, sagte, die Fluggesellschaften müssten sich auf den Erholungsprozess konzentrieren, indem sie die Flugfrequenzen nach Thailand erhöhen, insbesondere nach der weiteren Lockerung der Vorschriften am kommenden 1. Mai 2022 (mehr!).

Dieses neue System und die Verantwortung für die Gebühren werden von den Fluggesellschaften verlangen, dass sie Ressourcen einsetzen, um mit dem TTF-System zu arbeiten, sagte die Quelle.

Jedes Land kann auch eine andere Politik in Bezug auf das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten haben, was die Fluggesellschaften vor praktische Herausforderungen stellt.

Das Ministerium wird deshalb von den Airlines aufgefordert, mehr Klarheit über die angebotene Versicherungspolice zu schaffen, z. B. über die Mindest- und Höchstdeckungssummen für Verletzungen oder Todesfälle von Touristen, so die Quelle.