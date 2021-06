Airlines fliegen ab 1. Juli Phuket direkt an

PHUKET: Die Thai Airways International (THAI), Emirates, Singapore Airlines, British Airways, Qatar Airways und El Al werden ab dem 1. Juli mindestens einmal pro Woche nach Phuket fliegen. Dies teilte die staatliche Tourismusbehörde (TAT) großen Reiseveranstaltern mit.

Obwohl der Flughafen Phuket die Information noch nicht bestätigt hat, teilte das Schweizer Reisebüro Thailand Reisen Reber mit, dass der THAI-Flug TG973 samstags um 13.30 Uhr in Zürich abhebt und sonntags um 5.55 Uhr in Phuket landen wird. Der Flug erfolgt mit einer Boeing 787-800 Dreamliner mit 256 Sitzen; 22 in der Royal Silk Class und 234 in der Economy-Class. Die Preise für den Flug beginnen bei 790 Franken.

Die Bestätigung der Direktflüge ab Zürich folgt auf die Ankündigung von THAI, dass sie ab dem 1. Juli Direktflüge nach Phuket von Paris, Frankfurt, London und Kopenhagen anbieten wird. Die Fluggesellschaft plant ab dem 1. Juli auch Direktflüge nach Phuket von Seoul, Singapur und Neu-Delhi (oder Tokio).

Emirates will täglich von Dubai nach Phuket fliegen, die israelische Fluggesellschaft El Al einmal pro Woche von Tel Aviv nach Phuket. Qatar Airways will ab 1. Juli viermal pro Woche Flüge von Doha nach Phuket anbieten. British Airways wird in Zusammenarbeit mit Qatar Airways ab dem 1. Juli Flüge von London-Doha nach Phuket durchführen. Singapore Airlines fliegt bereits mehrmals wöchentlich regelmäßig nach Phuket.

KLM hat eine Erweiterung ihres Streckennetzes ab dem kommenden Winter angekündigt, darunter Flüge von Amsterdam nach Phuket. Flüge von Amsterdam nach Phuket sind ab Oktober montags, mittwochs, freitags und samstags geplant, mit einem Zwischenstopp in Kuala Lumpur in beiden Richtungen.