PHUKET: Besatzungsmitglieder der angeschlagenen Billigfluggesellschaft Go First, die ursprünglich als GoAir gegründet wurde, sitzen nach dem Konkurs der Airline in Phuket und an mehreren anderen Orten in Thailand sowie im Ausland fest.

Go First Airlines, gegründet als GoAir Airlines, war eine indische Ultra-Low-Cost-Fluggesellschaft mit Sitz in Mumbai, Maharashtra. Sie befand sich im Besitz des indischen Unternehmenskonglomerats Wadia Group. Im Oktober 2017 war sie die fünftgrößte Fluggesellschaft in Indien mit einem Marktanteil von 8,4 Prozent bei den Passagieren. Einem Bericht der indischen Zeitung „Business Today“ zufolge sind die Mitarbeiter nach dem Zusammenbruch der Fluggesellschaft in Phuket und anderen Orten wie Bangkok, Kuwait und Abu Dhabi gestrandet.

Es wird davon ausgegangen, dass die Fluggesellschaft Konkurs angemeldet und alle Flüge zwischen dem 3. und 5. Mai 2023 eingestellt hat, so dass mehrere Flugbegleiter und Piloten an Orten festsitzen, von denen sie eigentlich abfliegen sollten. Eine anonyme Quelle wird mit den Worten zitiert, dass die gestrandeten Personen an einigen Orten nicht über die erforderlichen Visa verfügen, um den Flughafen zu verlassen.

„Go First hatte von Mittwoch bis Freitag (3.–5. Mai 2023) Flüge aus Abu Dhabi im Programm, und am Donnerstag (4. Mai 2023) gab es einen Flug aus Kuwait. Einige Flüge waren auch aus Bangkok, Muscat und Phuket geplant. Da diese Flüge gestrichen wurden, ist das Personal dort gestrandet“, so die Quelle.

Ein Mitglied des Kabinenpersonals beschrieb die Ungewissheit, nicht zu wissen, wann sie wieder ausfliegen können: „Ich hatte Anfang der Woche einen Flug nach Jaipur und sollte am Mittwoch nach Bengaluru fliegen. Aber da der Flug ausgesetzt wurde, sitzen ich und meine Crew-Mitglieder hier fest. Wir wissen nicht einmal, ob die Flüge ab Samstag wieder aufgenommen werden.“

Am Dienstag (2. Mai 2023) meldete Go First wegen steigender Verluste Konkurs an und gab in einer Erklärung dem Triebwerkshersteller Pratt & Whitney die Schuld.

„Da Pratt & Whitney nicht die erforderliche Anzahl von geleasten Ersatztriebwerken gemäß der Anordnung des Notschlichters bereitstellt, ist Go First nicht mehr in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen“, hieß es.

Pratt & Whitney hat seinerseits geantwortet und behauptet, dass die Airline ihren Zahlungen nicht nachkam. Laut dem Bericht von „Business Today“ ist Go First die erste große indische Fluggesellschaft, die seit der Einstellung des Betriebs von Jet Airways im Jahr 2019 in Konkurs gegangen ist.