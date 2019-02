KUALA LUMPUR: Nach islamistischen Protesten streicht Malaysia Airlines den Begriff „Schweinefleisch“ aus seinem Inflight-Magazin.

In Restaurantkritiken im Magazin „Going Places“ werde „Pork“ – Schweinefleisch – zukünftig durch den Begriff „Nicht Halal“ ersetzt, zitierten malaysische Medien Malaysia Airlines (MAS). Die islamistische Aufregung über „Pork“ entstand, nachdem in sozialen Medien ein Foto aus der Januarausgabe des Magazins viral ging, das als Illustration eines Artikels über das Restaurant Curious Kitchen angeblich ein Schweinefleischgericht zeigte. MAS wurde in der Folge vorgeworfen, den Genuss von Schweinefleisch zu propagieren, das im Islam als „Haram“ gilt. Obwohl die Airline als auch das Restaurant klarstellten, dass auf Foto kein Pork abgebildet sei, sondern ein Gericht aus Scheiben von Wagyu-Rindfleisch sowie Tintenfisch, gingen die islamistischen Proteste gegen die nationale Fluggesellschaft des mehrheitlich islamischen Malaysia weiter.