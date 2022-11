Von: Björn Jahner | 29.11.22

BANGKOK: Die Flughäfen Nakhon Ratchasima, Surat Thani und Phitsanulok sollen im Rahmen eines öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekts mit Wartungs-, Reparatur- und Betriebszentren für Flugzeuge ausgestattet werden, teilte Verkehrsminister Saksayam Chidchob am Montag der Presse mit.

Minister Saksayam sagte, er habe das Department of Airports (DoA), das die drei Flughäfen betreibt, angewiesen, Machbarkeitsstudien für die MRO-Zentren durchzuführen. Ziel des Projekts ist es, die Einnahmen der Provinzflughäfen zu steigern und Thailand als regionales Drehkreuz für die Flugzeugartung zu etablieren.

Die Pilot-MRO-Zentren in drei Provinzen werden aus dem Haushalt des Ministeriums für das Jahr 2023 sowie durch Investitionen privater Partner finanziert. Der europäische Luft- und Raumfahrtriese Airbus ist einer von mehreren ausländischen und thailändischen Investoren, die ihr Interesse bekundet haben, so Minister Saksayam.

„Im Jahr 2024 werden wir Machbarkeitsstudien für weitere MRO-Zentren an den Flughäfen Mukdahan, Bueng Kan und Satun beginnen“, informierte er. „Die neuen MRO-Zentren werden die hohe Nachfrage nach Flugzeugreparatur- und -wartungsdiensten befriedigen und dem Flughafenministerium kontinuierliche Einnahmen verschaffen“, erklärte er.

In der Zwischenzeit bewertet das Finanzministerium die Vermögenswerte von drei weiteren Provinzflughäfen – Udon Thani, Buri Ram und Krabi – bevor sie vom DoA an Airports of Thailand (AOT) übertragen werden. AOT will alle drei Flughäfen für neun Milliarden Baht modernisieren, damit sie den Anforderungen der Passagiere gerecht werden. „Die Übertragung der drei Flughäfen an die AOT wird die Effizienz des Flughafenmanagements verbessern und die Einnahmen maximieren, was zu einem größeren Gewinnanteil für das DoA führen wird“, betonte er.