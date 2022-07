Airbnb: Thailand profitiert von Reiseevolution

BANGKOK: Das Online-Portal zur Buchung und Vermietung von Unterkünften Airbnb meldet einen Anstieg bei den Thailand-Unterkunftssuchanfragen von mehr als 180 Prozent und deutet dies als ein Zeichen der Erholung der thailändischem Tourismusbranche.

Nachdem die Reisebeschränkungen aufgehoben wurden interessieren sich internationale Reisende zunehmend für Thailand, wie neu veröffentlichte Airbnb-Daten zeigen.

Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiang Mai und Samui sind sowohl bei internationalen als auch bei inländischen Touristen die beliebtesten Reiseziele in Thailand.

Die Reisenden wollen länger bleiben und mehr Orte erkunden als je zuvor. Airbnb bezeichnet dies als Teil einer Reiserevolution, die mehr wirtschaftliche Möglichkeiten für die einheimische Wirtschaft schafft.

Seitdem Thailand die Covid-19-Reisebeschränkungen aufgehoben hat, ist die Begeisterung unter internationalen Reisenden sprunghaft angestiegen, so Airbnb.

Die Suchanfragen internationaler Touristen nach Airbnb-Unterkünften in Thailand sind im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 180 Prozent gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Reisebranche den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes wieder ankurbelt.

Amanpreet Bajaj, Airbnb General Manager für Südostasien, Indien, Hongkong und Taiwan. Foto: The Nation

Thailand ist auch einzigartig positioniert und profitiert vom Trend zum Travel-Office und Home-Office bzw. Boom digitaler Nomaden. Langfristige Aufenthalte, z. B. für Fernarbeit, entwickeln sich nach Aussage von Airbnb zu einer beliebten Wahl für Gäste.

Aus den Airbnb-Daten geht auch hervor, dass sich Reisende sowohl für bekannte als auch für weniger bekannte Ziele interessieren.

Laut Airbnb interessieren sich Reisende verstärkt für weniger bekannte Ziele. Als Beispiele führte die Onlinebuchungsplattform Koh Lanta, Trat, Pai und Cha-am auf.

Internationale Reisende aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Deutschland belegen bei der Airbnb-Suche nach Thailand-Reisen die ersten Plätze.

Amanpreet Bajaj, General Manager von Airbnb für Südostasien, Indien, Hongkong und Taiwan, sagte: „Es ist ermutigend zu sehen, dass Airbnb-Kunden aus der ganzen Welt Thailand wieder besuchen oder zum ersten Mal erkunden wollen – ein gutes Zeichen für den anhaltenden Aufschwung der Branche und für unsere lokale Gastgebergemeinschaft. Das Verschwimmen der Grenzen zwischen Reisen und Wohnen hat auch dazu geführt, dass viele Reisende ihre neu gewonnene Flexibilität weiter nutzen. Sie ergreifen die Gelegenheit, sich inmitten der malerischen Destinationen Thailands niederzulassen – sowohl in den beliebten als auch in einigen unbekannten Teilen des Landes –, um zu leben und aus der Ferne zu arbeiten. Wir freuen uns, mit der thailändischen Tourismusbehörde an einer Reihe von Initiativen zu arbeiten, die Thailand in der Welt bekannt machen und mehr digitale Nomaden und Fernarbeiter anziehen sollen. Wir werden weiterhin mit lokalen Gastgebern im ganzen Land sowie mit der thailändischen Regierung zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die lokalen Gemeinschaften von der Reiserevolution profitieren können.“

Die Plattform-Upgrades und Innovationen, die Airbnb im vergangenen Jahr vorgestellt hat, haben es für Einheimische in Thailand einfacher denn je gemacht, Airbnb-Gastgeber zu werden. Darüber hinaus ermutigen neue Suchtools wie „Ich bin flexibel“, das seit Mai 2021 mehr als zwei Milliarden Mal genutzt wurde, sowie die neuen Funktionen „Kategorien“ und „Geteilte Aufenthalte“ die Gäste zum Entdecken neuer Reiseziele, so Airbnb.