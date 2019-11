Airbnb erlässt neue Richtlinien für thailändische Vermieter

Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.19

Mich Groh, Leiterin von Airbnb in Südostasien. Foto: The Nation

BANGKOK: Airbnb, weltweites Unternehmen für Buchungen und Vermietungen von Unterkünften, hat neue Richtlinien für Kurzzeitmieten in Thailand erlassen.

Laut Mich Groh, Leiterin von Airbnb in Südostasien, basieren die Richtlinien auf Untersuchungen von Expedition Strategies aus dem Jahr 2018. Danach wollen 88 Prozent der thailändischen Immobilieneigentümer Mietwohnungen bereitstellen, während 89 Prozent dazu neigen, den Kurzzeitmietservice in Anspruch zu nehmen.

„Der Eigentümer und verwandte Partner sollten eng zusammenarbeiten, damit sich Touristen online anmelden können. So wird die Registrierung reibungsloser gestaltet und ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet", sagte Goh. Die Mietbedingungen sollten nach Art der Unterbringung wie Zimmer, Haus oder Gewerbeunterkunft kategorisiert werden, um die bestmögliche Nutzung zu gewährleisten. Geldstrafen für Gäste mit unerwünschtem Verhalten sollten fair sein.

Eine im vergangenen Jahr durchgeführte Umfrage ergab, dass Airbnb-Eigentümer und -Gäste in Thailand Einnahmen für die lokale Wirtschaft von mehr als 33,8 Milliarden Baht erwirtschafteten. 46 Prozent der Gäste gaben an, dass sie Geld in der Nähe ihrer Unterkunft ausgeben.