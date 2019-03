Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.19

BANGKOK: AirAsia hat sich für eine Werbekampagne mit der Aufschrift „Get off in Thailand” in der australischen Stadt Brisbane entschuldigt, mit der die direkte Flugverbindung der Airline nach Bangkok beworben wurde.

Melinda Liszewski, Aktivistin bei Collective Shout, wirft der Fluggesellschaft vor, „den Sextourismus zu fördern". In einer Stellungnahme der AirAisa heißt es unter anderem: „AirAsia nimmt das Feedback der Community sehr ernst, und die Fluggesellschaft entschuldigt sich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten. AirAsia kann das Ende der Werbekampagne bestätigen. Wir haben unsere Medienpartner angewiesen, die Werbung so schnell wie möglich von allen Standorten entfernen zu lassen."

Die Stadträtin von Brisbane, Kara Cook, bezeichnete die Kampagne als „absolute Schande" und sagte: „Sie hätte niemals auf den Straßen unserer Stadt erscheinen dürfen." AirAsia hat im Februar dieses Jahres eine neue Direktflugverbindung zwischen Brisbane und Bangkok gestartet. Ein Sprecher von AirAsia unterstrich, die Kampagne sei beendet und die letzten Werbungen würden in der Stadt entfernt. „Get off in Thailand” kann so übersetzt werden: „In Thailand kommen“, und damit wäre der Orgasmus gemeint.