Von: Björn Jahner | 03.10.23

BANGKOK: Mehr als drei Jahre lang mussten sich Kreuzfahrtfans gedulden, doch nun ist es endlich wieder soweit: Die AIDAbella kehrt nach Südostasien zurück.

Am 19. November 2023 wird das Kreuzfahrtschiff erstmals wieder im Hafen von Laem Chabang anlegen, dem Ein- und Ausschiffungshafen von AIDA Cruises in der Region. Diese gute Nachricht markiert eine bedeutende Wende für die Kreuzfahrtbranche, die von den Auswirkungen der Coronapandemie und zahlreichen Fahrplanänderungen stark gebeutelt wurde.

Laem Chabang, ein Kreuzfahrthafen außerhalb der thailändischen Hauptstadt Bangkok, war einst ein belebter Hotspot für Kreuzfahrten in Südostasien. Doch in den Wintersaisons der Jahre 2020/21, 2021/22 und 2022/23 mussten die geplanten Kreuzfahrten von AIDA Cruises in dieser Region aufgrund der unsicheren Lage und der Gesundheitsbedenken im Zusammenhang mit Covid-19 abgesagt werden. Die letzte Südostasiensaison mit den Schiffen AIDAbella und AIDAvita im Winter 2019/20 wurde sogar vorzeitig abgebrochen, als die Coronapandemie weltweit ausbrach.

Im Winter 2023/24 wird sich das Bild jedoch anders darstellen, da nur AIDAbella in Südostasien unterwegs sein wird, im Gegensatz zur Saison 2019/20, als zwei AIDA-Kussmundschiffe die Region befuhren.

AIDAbella wird verschiedene zwei- und dreiwöchige Kreuzfahrten in Südostasien durchführen, wobei die dreiwöchigen Reisen erstmals ab und bis Bangkok angeboten werden.

Die erste dieser dreiwöchigen Kreuzfahrten, geplant für den 18. Dezember 2023, wird die Passagiere nach Vietnam, auf die Philippinen, nach Taiwan und nach Hong Kong führen.

Die zweite Reise, mit Abfahrt am 22. Januar 2024, wird Ziele wie Singapur, Indonesien, Vietnam und Kambodscha umfassen.

Kreuzfahrtliebhaber können sich auf ein spannendes Wiedersehen mit der exotischen Schönheit Südostasiens an Bord der AIDAbella freuen.