Agrarunternehmer Cortizo gewinnt Präsidentenwahl in Panama

Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.19

PANAMA-STADT (dpa) - In dem mittelamerikanischen Land dreht sich die Debatte um die weit verbreitete Korruption. Der Wahlausgang ist knapp. Wird der unterlegene Kandidat versuchen, das Ergebnis noch zu kippen?

In Panama ist der Agrarunternehmer und frühere Landwirtschaftsminister Laurentino Cortizo (66) zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der Kandidat der Demokratisch-Revolutionären Partei (PRD) gewann die Wahl am Sonntag nach der vorläufigen Auszählung fast aller Stimmen mit 33,2 Prozent der Stimmen, wie die zentrale Wahlkommission am Montag mitteilte.

Knapp dahinter landete mit 31,0 Prozent der frühere Außenminister Rómulo Roux (54) von der Zentrumspartei Cambio Democrático (Demokratischer Wechsel). In Panama gibt es keine Stichwahl, es gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen.

«Wir sind vorbereitet zu regieren, um Panama im Dialog zu Ruhe, Frieden und Wohlstand zu führen», erklärte Cortizo nach Bekanntgabe seines knappen Wahlsiegs. Roux weigerte sich am frühen Montag aber, den Sieg Cortizos anzuerkennen. Er wolle eine Revision der Auszählung fordern.

Cortizo hatte versprochen, die grassierende Korruption in dem mittelamerikanischen Land zu bekämpfen, das nicht zuletzt durch die «Panama Papers» als Steuerparadies gilt. Erreichen will er dies unter anderem durch veränderte Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge.

Mit Cortizo kommt die sozialdemokratische PRD nach zehn Jahren in der Opposition wieder an die Macht. José Blandón, der Kandidat der Partei des scheidenden Präsidenten Juan Carlos Varela, landete auf dem vierten Platz bei der Wahl. In Panama darf der Staatschef nicht wiedergewählt werden.

Im Parlament wird Cortizo mit 30 der 71 am Sonntag neu gewählten Abgeordneten über keine eigene Mehrheit verfügen. «Ich habe den Charakter, um Entscheidungen in diesem Land zu treffen», sagte Cortizo vor der Wahl in einem Gespräch mit dem Sender TVN.

Vor drei Jahren war das mittelamerikanische Land durch die Veröffentlichung der sogenannten Panama-Papers über Geldwäsche und Steuervermeidung international in die Schlagzeilen geraten. Zudem sind viele Politiker und Beamte in den Schmiergeldskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verstrickt.

Im Gegensatz zu den von Gewalt geprägten Ländern im Norden Mittelamerikas gilt Panama als recht stabil. Mit einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 5,6 Prozent während der vergangenen fünf Jahre verfügt es über die zweitdynamistische Volkswirtschaft in Lateinamerika und der Karibik.

Nach einem leichten Fall der Wachstumsrate auf 4 Prozent 2018 wird für das laufende Jahr nach Schätzung der Ratingagentur Fitch ein erneuter Aufschwung auf 5,8 Prozent erwartet. Der Handelsstreit zwischen den USA und China könne aber diese Prognose negativ beeinträchtigen, wenn der Warenverkehr über den Panamakanal vermindere. Der Panamakanal und der Finanzplatz sind die Stützen der panamaischen Wirtschaft.

Die Wahlbeteiligung lag bei 73 Prozent der 2,7 Millionen wahlberechtigten Panamaer. Die neue Regierung soll ihre fünfjährige Amtszeit am 1. Juli antreten.