Von: Björn Jahner | 01.10.19

HUA HIN: Einem wilden Elefanten im Kaeng-Krachan-Nationalpark droht ein Schicksal, das normalerweise korrupten thailändischen Beamten vorbehalten ist: er wird strafversetzt.

Da der aggressive Dickhäuter seit mehreren Jahren für Verwüstung sorgt und die Anwohner rund um den Nationalpark in Angst und Schrecken versetzt, zuletzt in einem Supermarkt in Huay Sat Yai, soll er nun auf behördliche Anordnung eingefangen und umgesiedelt werden, wo er weniger Schaden anrichten kann. Sein „Vorstrafenregister“ reicht von zerstörten Durian-Plantagen bis hin zu Angriffen auf Autofahrer, weshalb er nun auf einen „inaktiven Posten“ strafversetzt werden soll, ließen die zuständigen Behörden und die Parkverwaltung in den Medien verlautbaren.