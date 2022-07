Affenpocken: Fahndung nach europäischem Mann

Von: Björn Jahner | 30.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Behörden fahnden nach einem europäischen Mann, der Berichten zufolge Körperkontakt mit dem zweiten thailändischen Affenpocken-Patienten hatte.

Das Ministerium für Medizinische Wissenschaften teilte am Donnerstag mit, dass die Testergebnisse eines 47-jährigen Thailänders, der letzte Woche in das Vajira-Krankenhaus in Bangkok eingeliefert wurde, positiv auf Affenpocken waren.

Sopon Iamsirithaworn, stellvertretender Direktor des Ministeriums für Seuchenkontrolle, bestätigte, dass der zweite Fall von Affenpocken körperlichen Kontakt mit einem europäischen Mann gehabt habe.

Er fügte hinzu, dass der zweite Affenpocken-Fall und der europäische Mann sich über soziale Netzwerke kennengelernt haben.

„Wir wissen nicht, wo der Ausländer lebt oder ob er das Land verlassen hat“, sagte er.

Das Seuchenermittlungsteam des Gesundheitsministeriums versucht dennoch, den Mann ausfindig zu machen. Khun Sopon sagte, das Seuchenermittlungsteam werde die Aufnahmen von Überwachungskameras überprüfen und mit den zuständigen Behörden wie der Touristenpolizei und den Botschaften zusammenarbeiten, um den europäischen Mann zu finden.

Er befürchtete, dass dies der Beginn eines Ausbruchs der Affenpocken in Thailand sein könnte, und fügte hinzu, dass das Seuchenermittlungsteam auch andere Personen ausfindig machen werde, die mit dem Patienten in Kontakt gekommen seien.

Bereits am Donnerstag hatte der Generaldirektor des Ministeriums Opas Karnkawinpong erklärt, dass 10 Personen, die mit dem zweiten Affenpocken-Patienten in Kontakt gekommen waren, untersucht werden.