Von: Björn Jahner | 06.06.22

BANGKOK: Sechs Verdachtsfälle von Affenpocken in Thailand wurden am Freitag negativ auf das Virus getestet, so das Department of Disease Control (DDC).

Bis Freitag wurden in Thailand keine bestätigten Fälle der Krankheit gemeldet. Nach Angaben des DDC hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt, dass die Ausbreitung des Virus nicht vollständig kontrolliert werden kann und wirksame Eindämmungsmaßnahmen, wie die zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie, ergriffen werden müssen.

Allerdings neigen Affenpocken dazu, sich schneller zu verbreiten, fügte die WHO hinzu. Am Freitag gab es einen weltweiten Anstieg der Fälle in Portugal (19), dem Vereinigten Königreich (11), den Niederlanden (8) und den USA (3).

Die Gesundheitsbehörden überwachen jetzt die Einreisen aus Ländern, in denen Affenpocken verzeichnet wurden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums und fügte hinzu, dass Reisende aus einigen afrikanischen Ländern, dem Vereinigten Königreich, Portugal, Spanien, Kanada und Deutschland besonders aufmerksam beobachtet werden.

Das DDC erklärte, dass das Ministerium für öffentliche Gesundheit Maßnahmen ergriffen hat, um mit Krankenhäusern und Kliniken in Bangkok zusammenzuarbeiten, in denen die mit Affenpocken Infizierten behandelt werden.