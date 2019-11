Affenfest beschert Lopburi Geldsegen

Von: Björn Jahner | 23.11.19

Das Affenfest ist der Veranstaltungshöhepunkt des Jahres in Lopburi. Foto: epa/Narong Sangnak

THAILAND: Mit dem jährlich stattfindenden Affenfest in Lopburi wird am Sonntag, 24. November zum 31. Mal eines der populärsten Festivals der Zentralregion des Landes ausgerichtet.

Traditioneller Höhepunkt der Veranstaltung im Affentempel Prong Sam Yot ist in jedem Jahr ein opulentes Buffet mit Tonnen von Obst und Süßigkeiten für die Langschwanzmakaken, die zu Tausenden die Innenstadt von Lopburi bevölkern und dafür sorgen, dass der Touristenzustrom nicht versiegt. Mit dem „All-You-Can-Eat“-Buffet soll ihnen dafür gedankt werden. Schließlich bescheren die Besucher der Lokalwirtschaft in der ansonsten recht unspektakulären Stadt konstante Einnahmen. Buffetzeit ist um 10, 12 und 16 Uhr. Dennoch: Den Rest des Jahres sind die teils aggressiven Affen für die Einwohner eine echte Plage. Sie zerstören Autos, Fenster sowie Stromleitungen und stehlen alles, was nicht niet- und nagelfest ist.