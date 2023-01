Foto: The Nation

SARABURI: Ein Tunnel aus Affenblumenbäumen, unter den Einheimischen bekannt als „Pradu Daeng“, die sich entlang einer Straße auf der Thai-Danish Dairy Farm in der Provinz Saraburi befinden, begeistern derzeit die Besucher der Milchfarm.

Somporn Srimuang, Direktor der Dairy Farming Promotion Organisation of Thailand, erklärte am Mittwoch (25. Januar 2023), dass die Affenblumenbäume, die Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn der Organisation geschenkt hat, jetzt in voller Blüte stehen.

„Die Affenblumenbäume blühen einmal im Jahr, von Januar bis Februar“, erklärte er und fügte hinzu, dass sie älter als 10 Jahre sind und an einer bergigen Strecke stehen.

Touristen können auch ein sechs Hektar großes Feld mit gelblicher Blütenpracht besuchen, die von den Einheimischen „Por Tueng“ genannt wird.

Foto: The Nation

„Touristen können den Tunnel mit den Affenblütenbäumen bis Ende Februar besuchen“, informierte Khun Somporn.

Er wies darauf hin, dass seine Organisation die Thai-Danish Dairy Farm als Touristenattraktion führt. Landwirte, Studenten und Touristen sollen zu einem Besuch der Farm motiviert werden, die gleichzeitig auch ein Lernzentrum für Milchwirtschaft ist, erläuterte Khun Somporn. Er fügte hinzu, dass die Farm deshalb große Investitionen in die Landschaftsgestaltung getätigt hat, womit der Agrartourismus angekurbelt werden soll.