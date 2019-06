Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.19

PHUKET: In der Nähe des Kanals Klong Mudong in Chalong wurden Schilder in Thai, Englisch, Chinesisch und Russisch angebracht, um Touristen davon abzubringen, Affen zu füttern. Menschen könnten gebissen werden oder sich Krankheiten zuziehen.

Pongchart Chuahom, Direktor des Naturschutzgebiets Khao Phra Thaeo in Thalang, teilte den „Phuket News“ mit, dass es in Phuket derzeit sieben Hauptgebiete gibt, in denen Makaken und südliche Schweineschwanzmakaken vorkommen: Khao Rang Hill, Khao To Sae (Affenhügel), Soi Thachean, Kaew Soi 9, Koh Siray, Bang Rong Pier und Yamu Village.

Im November letzten Jahres veröffentlichte das Ministerium für Nationalparks, Naturschutz und Tierwelt (DNP) eine Broschüre für Touristen, in der es vor den Gefahren der Interaktion mit einheimischen Wildaffen warnte und informierte, welche Regeln zum Schutz der Touristen und Affen einzuhalten sind. Die Broschüre hielt Touristen an, Affen nicht außerhalb ausgewiesener Gebiete zu füttern und die Tiere nicht zu ärgern. Besonders wurde vor aggressiven Affen gewarnt, die beißen könnten. Schwere Krankheiten könnten durch Kontakte mit wilden Affen auftreten, so Herpes B, Tollwut, Tuberkulose, Hepatitis A und B.