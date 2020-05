Affen drängen sich in Khao Hin Lek Fai zum Essen. Foto: Khaosod

HUA HIN: Die Stadtverwaltung hat um ein dringendes Hilfspaket für eine Gruppe von Einheimischen gebeten, die während der Coronakrise verhungern könnten: Tausende von Affen, die auf einem Tempelberg leben.



In Horden ziehen hungrige Affen auf der Nahrungssuche durch die Stadt, weil sie nicht mehr von Touristen gefüttert werden. Die meisten Tiere befinden sich am Wat Khao Krailart und am Aussichtspunkt Khao Hin Lek Fai, etwa neun Kilometer voneinander entfernt. Die Stadt benötigt Geld, um die Affen zu füttern und zu kastrieren

Die Affen stören bereits den Geschäftsbetrieb in Hotels und Eigentumswohnungen und beschädigen Mangrovenbäume. Da aufgrund der Coronavirus-Pandemie kaum noch Besucher kommen, dringen die Affen immer weiter in Wohngebiete ein und wühlen sich durch den Müll auf der Suche nach Nahrung.

Am 16. Mai beaufsichtigte der stellvertretende Bürgermeister von Hua Hin, Pailin Kongpan, eine Lieferung von Früchten zur Fütterung der Affen am Khao Hin Lek Fai. Die Stadtverwaltung hatte eine Spende von 2.000 Baht von einem besorgten Bürger erhalten, der darum bat, das Geld für die Fütterung der Affen zu verwenden.