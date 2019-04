HANOI (dpa) - Weil sie einen seltenen Affen vor laufender Kamera geschlachtet und das Video live bei Facebook übertragen haben, müssen drei Männer in Vietnam nun ins Gefängnis.



Ein Gericht im Bezirk Huong Khe im Norden des Landes verurteilte Phan Van Hoi (33) und Thai Dinh Quy (58) wegen Verletzungen des Artenschutzgesetzes zu je einem Jahr Haft, wie die offizielle Tageszeitung «VnExpress» am Freitag berichtete. Thai Kim Hong (51) muss für 15 Monate hinter Gitter. Drei weitere Männer erhielten am Mittwoch Bewährungsstrafen. Bei dem geschlachteten Tier handelte es sich demnach um ein Exemplar eines Rotschenkligen Kleideraffen. Diese Tiere sind in Vietnam stark gefährdet.

Die Männer hatten den Affen im November getötet und sein rohes Hirn gegessen. Einem Aberglauben zufolge verleiht der Konsum des Affenhirns Intelligenz. Das Video verbreitete sich in dem sozialen Netzwerk und in örtlichen Medien und löste in Vietnam Proteste aus. Der Clip wurde von Facebook entfernt, war aber zuvor etliche Male heruntergeladen worden.