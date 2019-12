Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.19

Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort. Foto: Christoph Soeder/Dpa

MOSKAU (dpa) - Weiterhin Streit über die Ermittlungen nach dem Mord an einem Georgier in Berlin: Nachdem Berlin zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt hat, reagiert nun Moskau.

Russland weist im Streit über einen mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin zwei deutsche Diplomaten aus. Die Mitarbeiter haben sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen, wie das Außenministerium in Moskau am Donnerstag mitteilte.